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MHP'den flaş açıklama! '51 ilde adaylar belli oldu'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyecektir." dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 20:37
MHP'den flaş açıklama! '51 ilde adaylar belli oldu'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz önemli açıklamalarda bulundu. Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter'dan yaptığı açıklamada, "MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

"51 İl ve ilçedeki adayları belirledik"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP’den oluşan zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:37
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. MHP
  5. MHP'de adaylar belli oldu
  6. 51 ilde adaylar belli oldu

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