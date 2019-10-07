0553 313 94 23

MHP’den firari FETÖ'cü Emre Uslu’ya sert tepki: Elinde ne varsa yayınlamazsan namertsin

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, MHP Genel Başkan yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ile birbirine girdi. Vahapoğlu, “Elinde ne varsa yayınlamazsan namertsin” dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 09:28
MHP’den firari FETÖ'cü Emre Uslu’ya sert tepki: Elinde ne varsa yayınlamazsan namertsin

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  MHP Genel Başkan yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından firari FETÖ’cü Emre Uslu’yu sert sözlerle eleştirdi. Vahapoğlu, “merhum Hablemitoğlu’nun şehit edildiği günlerde fail olarak asıl adı Emrullah olan birisinden bahsediliyordu, sonra o isim gündemden düşürüldü. O sen misin Emre Uslu? CIA korumasında kendini güvende sanma seni de satarlar, paketlenip Sırrı’dan boşalan yere koyabilirler” dedi.

FETÖ’den MHP’ye tehdit sözler

Uslu, Vahapoğlu’nun bu sözlerine karşılık “Hidayet Vahapoğlu istermisin yayınlayayım mı Yeşil’in telefon defterini yeniden. Yeşil’e kaç kişiyi öldürttün? Kaç kişinin katilisin bir anlat bakalım. Bak ben iftiranı katil yüzüne çarptım hadi yalan de. Yeşil’in defterinde MGK’daki ofis numaram yoktu de?” ifadelerini kullandı. MHP’li Vahapoğlu FETÖ’cü Uslu’ya, “Elinde ne varsa yayınlamazsan namertsin” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:28
  1. Emre Uslu
  2. MHP

YORUM YAZ

  • ahmetahmet36 dk önce
    bu hashasi casus s400 fantazisinin zirvesinde. doymuyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Krediye erişim daha da kolaylaştırılmalı! Faizler gerilerse satışlar 700 bini bulur
  1. Krediye erişim daha da..
  2. Fırat’ın doğusuna operasyon başladı mı..
  3. BAE'den İslam karşıtı siyasetçiye para..
  4. Sınırda sıcak gelişme! ABD askerleri..
  5. 60 bin lira teşvik
  6. Kamu memur alımı kamu kurumları memur..
  7. Cep telefonu kiralamada KOBİ’lere..
  8. Çavuşoğlu'ndan operasyona ilişkin..
  9. Rize'de sel ve heyelan; yollar..
  10. Frigya'da turist sayısı ikiye katlandı
  11. Bu platform çok hesaplı
  12. Fatih'te metruk bina alev alev yandı
  13. Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den..
  14. Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore..
  15. Diyarbakır'da feci kaza: Ölü ve..
  16. Yüzde 75’i hibe! KOBİ'lere 760 bin..
  17. Diyarbakır'da zincirleme kaza: Ölüler..
  18. Ferdi Tayfur'dan Başkan Erdoğan'a övgü..
  19. İsrail panik düğmesine bastı: Yenisini..
  20. MHP’den firari FETÖ'cü Emre Uslu’ya..
  21. Ahmet Hakan: Tayyip Erdoğan nefretini..
  22. Gazeteci Karagül'den dikkat çeken..
  23. Dünden bugüne Koç’un orman talanı
  24. Dorukhan Toköz kaç ay oynayamayacak?..
  25. Türkiye'nin operasyon kararı sonrası..
  26. Yeni anneye devletten 8.694 lira
  27. Ermeni sporcu Türk dövüşçüyü öldürmek..
  28. Başkentte tır ve otomobil zincirleme..
  29. Bir zam haberi daha! Fiyatı yüzde 20..
  30. Asgari ücret ile çalışana zam teklifi!..
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor
KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
KADEM ya öğrensin, ya sussun! Saliha Hanım’ın kulağına kim üflüyor bunları?
Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'
Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!
Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip salladıkça salladı... MHP, Önkibar'a karşı harekete geçti!

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
İBB duyurdu! Metrobüste yeni dönem
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'