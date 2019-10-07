MHP’den firari FETÖ'cü Emre Uslu’ya sert tepki: Elinde ne varsa yayınlamazsan namertsin

Sezai Erhan yeniakit.com.tr MHP Genel Başkan yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından firari FETÖ’cü Emre Uslu’yu sert sözlerle eleştirdi. Vahapoğlu, “merhum Hablemitoğlu’nun şehit edildiği günlerde fail olarak asıl adı Emrullah olan birisinden bahsediliyordu, sonra o isim gündemden düşürüldü. O sen misin Emre Uslu? CIA korumasında kendini güvende sanma seni de satarlar, paketlenip Sırrı’dan boşalan yere koyabilirler” dedi.

FETÖ’den MHP’ye tehdit sözler

Uslu, Vahapoğlu’nun bu sözlerine karşılık “Hidayet Vahapoğlu istermisin yayınlayayım mı Yeşil’in telefon defterini yeniden. Yeşil’e kaç kişiyi öldürttün? Kaç kişinin katilisin bir anlat bakalım. Bak ben iftiranı katil yüzüne çarptım hadi yalan de. Yeşil’in defterinde MGK’daki ofis numaram yoktu de?” ifadelerini kullandı. MHP’li Vahapoğlu FETÖ’cü Uslu’ya, “Elinde ne varsa yayınlamazsan namertsin” dedi.