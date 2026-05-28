  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler İran'da peş peşe patlamalar! Elinde nakit para olanlara büyük fırsat! Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı! İsrail Gazze’yi bombalıyor! Onlarca çocuk can verdi! Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!' İsrail ordusunda intihar alarmı! Kendini geberten asker sayısı artıyor 28 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu
Gündem MHP'den çok net Terörsüz Türkiye mesajı
Gündem

MHP'den çok net Terörsüz Türkiye mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
MHP'den çok net Terörsüz Türkiye mesajı

Bursa'daki bayramlaşma programında açıklamalar yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye taviz değildir" ifadelerini kullandı.

MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programına MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Paylaşmanın huzuruyla kırgınlıkların yerini kucaklaşmaya bıraktığı bin yıllık kardeşlik bağlarımızın perçinlendiği bu güzel bayram gününde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, her birinize Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin selamlarını ve bayram tebriklerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

 

'MHP, TÜRKLÜK DAVASININ MERKEZİDİR'

Konuşmasında partisinin siyasi anlayışına vurgu yapan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca bir siyasi parti olmanın çok ötesinde Türklük davasının merkezidir. Milliyetçi Hareket Partisi 19 Mayıs 1919'da yanan bağımsızlık meşalesinin taşıyıcısı, 3 Mayıs 1944'te direnen milli ruhun temsilcisidir. Partimiz önce ülkem ve milletim duruşunu son nefese kadar sürdürmeye kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortası olmaya devam edecektirö dedi.

 

'HİÇ KİMSE MHP'NİN ADINI TERÖRLE YAN YANA GETİREMEZ'

Terörsüz Türkiye projesinin bir pazarlık olmadığına dikkat çeken İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye üzerinden partimize saldıran bu sözde milliyetçiler, yabancı başkentlerin aparatı olmuşlardır. Şunu herkes aklına iyi soksun hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını terörle yan yana getiremez. Bizim derdimiz birliğimizi güçlendirmek ve ülkemizin müreffeh yarınlarını sağlamaktır. Bizim derdimiz kardeşlik, kalbimizde gelecek, aklımızda cesaret ve inanmışlıkla, istiklal ve istikbalimizi korumaktır. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye terörle pazarlık değildirö ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı
Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Gündem

Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" mesajı

Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Vehbi Korkutata'dan Terörsüz Türkiye izlenimleri
Vehbi Korkutata'dan Terörsüz Türkiye izlenimleri

Gündem

Vehbi Korkutata'dan Terörsüz Türkiye izlenimleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikası
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikası

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye devlet politikası

Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme! DEM Parti heyeti İmralı’da
Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme! DEM Parti heyeti İmralı’da

Gündem

Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme! DEM Parti heyeti İmralı’da

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

MHP'nin mevcut kardeşlik sürecinde elini taşın altına hatta gövdesini koyması takdir edilmesi gerekir. Ancak Dem partililer ile ilişkileri ve bebek katili hakkında ki söylemleri vatandaşların olaya şüpheyle yaklaşmasına sebep oluyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içerde ve sınır ötesinde PKK'ya diz çöktürttüğü bir aşamada pkknın bütün unsurlarıyla silahlarını bırakıp teslim olmaları şartı varken ve Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesin eşit vatandaşlar olarak kabul edildiği ortamda kafaları bulandırmak vatandaşlarda ayrılık tohumlarının atılması girişimlerini destekler gibi görünüyor olması MHP'ye yakışmıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23