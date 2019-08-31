0553 313 94 23

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: Bölücülüğün sözcüsü oldular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP; etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir" ifadelerini kullandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:09
MHP'den CHP'ye çok sert tepki: Bölücülüğün sözcüsü oldular

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta düzenlenecek kutlamalara katılacağını açıklamasını eleştirdi. Yalçın, Sivas Kongresi'nde yer alan 'Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz' maddesine vurgu yaparak şöyle dedi:

"CHP bölücülüğün sözcüsü olmuştur"

"Oysa CHP etnik ayrılıkçılığın, bölücülüğün hamisi ve sözcüsü işlevi görmekte, uluslararası aktörlerin taşeronlarına kol kanat germektedir. Kongre sırasında yapılan tartışmalarda; Türk vatanı üzerinde bağımsız ve uydu devletçikler kurmaya çalışan bölücülerin, azınlık ırkçılarının kurdukları zararlı cemiyetlerle şiddetli bir mücadelenin önemi vurgulanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları, Anadolu’da birlik ve beraberlik gayretlerini baltalamaya çalışan ayrılıkçı ve isyancılarla; İngiliz Muhipler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti ve Kürt Teali Cemiyeti gibi zararlı kuruluşların temsilcileriyle asla pazarlığa oturmamış, onlarla iş birliğine gitmemiştir. Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşları, zararlı cemiyetlerle anayasal ve kültürel haklar gibi tartışmalara girmemiş, bölücü ve ayrılıkçı unsurlara asla taviz vermemiştir."

"CHP'nin Sivas'ta vereceği mesajın değeri yoktur"

Yalçın, CHP’nin bugünkü siyasi portföyündeyse Koçgiri İsyanı’na kalkışanların; İngiliz ve Fransızlarla, hatta Yunan askerleriyle birlikte Kuvay-i Milliye'ye karşı çarpışan ayrılıkçı ve bölücülerin bugünkü temsilcileri olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP, Millî Mücadele'nin karşısında olan bölücü örgüt Kürt Teali Cemiyetinin bugünkü uzantılarıyla kader ortaklığı ve siyasi iş birliği içindedir. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Sivas’ı basmak, millî iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip’le aynı kafadadır. Kılıçdaroğlu, ne kadar da riyakârdır. Şüphe yok ki aynı ikiyüzlülük, bu yılki 4 Eylül’de de büyük bir pişkinlikle sergilenecektir. CHP'nin, 4 Eylül'de bu güzide ilimizde vereceği mesajın, millet nezdinde beş paralık değeri olmayacaktır. CHP, yüz yıl önce Sivas Kongresi kararlarıyla devleti kuran kahramanların kararlılıklarına sadık değildir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:09
  1. Sivas
  2. MHP
  3. CHP
  4. Semih Yalçın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal medya zinciri
    1. Bakanlardan "Eren Bülbül" için sosyal..
    2. Taliban dört koldan saldırı başlattı!
    3. Hindistan'da 1,9 milyon kişi vatandaş..
    4. Akbaş: "Okul kıyafetlerine bu sene zam..
    5. Batman’daki cinayete müdahalede..
    6. Köyler Arası Futbol Turnuvasının..
    7. İnşaatta feci kaza: 1 yaralı
    8. Trabzonspor, İstanbul’a gitti
    9. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi..
    10. Bakan Turhan: "Yeni açılan..
    11. İYİ Parti HDP ile görüşmekten çekiniyor
    12. Erzincan'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2..
    14. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 19..
    15. TYB İstanbul’da Iraklı sanatçıdan..
    16. MHP'den CHP'ye çok sert tepki:..
    17. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    18. Afganistan'da bir ABD askeri öldü
    19. 'Urartu Müzesi'nde hedef 1,5 milyon..
    20. Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı