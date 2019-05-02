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MHP'den CHP'li o isme sert sözler: Koalisyonu bozan onu göreve getiren Kemal Derviş'tir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle ilgili değerlendirmesine çok sert yanıt verdi. Yalçın, "CHP, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhtarlığını politikalarının merkezine alarak çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur. Öztrak'ı Kemal Derviş getirdi ve kendisi koalisyonu bozan kişidir" dedi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:39
MHP'den CHP'li o isme sert sözler: Koalisyonu bozan onu göreve getiren Kemal Derviş'tir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhtarlığını politikalarının merkezine alarak çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözleriyle ilgili değerlendirmesine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

“Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarına Faik Öztrak’ın yemeyip içmeyip alel acele cevap vermesi CHP’de hâkim telaş ve endişenin açık göstergesidir” diyen Semih Yalçın, “İstanbul seçimleri konusunda da yargı devrededir. CHP, YSK’nın vereceği karardan neden bu kadar korkmaktadır? Yoksa CHP yönetimi ‘tam kanunsuzluk’ hâlinin ortaya çıkması ve İstanbul’da seçimin iptal edilmesi ihtimalinden mi kaygılanmaktadır?” ifadelerini kullandı.

‘CHP gerginlikten, belirsizlikten gıdalanıyor'

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki yerel seçimle ilgili itirazlar hakkında kesin kararını vereceğini belirten Yalçın, MHP’nin de kararın bir an önce verilmesini ve kamuoyunun rahatlatılmasını istediklerini vurguladı.

CHP’den yapılan açıklamaları “gerginliği arttırıcı” olarak değerlendiren Yalçın, “Anlaşılan CHP, siyasette ısıttığı kazanın fokur fokur kaynamasından memnundur. CHP, politika atmosferinin sürekli yüksek hararet içinde olmasını istemektedir. Çünkü CHP bundan beslenmekte, belirsizliklerden gıdalanmaktadır” dedi.

‘Koalisyonu bozan, Öztrak'ı göreve getiren Kemal Derviş'tir'

Faik Öztrak’ın geçmiş döneme gönderme yaptığı ifadelerin “geçmişten kalan bir kuyruk acısının yansıttığını” savunan Yalçın, şöyle devam etti:

Faik Öztrak, 57. hükümet döneminde Kemal Derviş tarafından DPT kökenli olmasına rağmen Hazine Müsteşarlığına getirilmiştir. Görev yaptığı sürede de bürokrasideki Türk milliyetçilerine düşmanlık etmiş, başarısız olduğu için de görevinden alınmıştır. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nın tanıdığı fırsatı MHP düşmanlığıyla harcamaktadır. 57. koalisyon hükümetinin bozulmasının sebebi de Öztrak’ı göreve getiren Kemal Derviş’tir. Derviş, DSP’nin bölünmesine ve koalisyon ortakları arasındaki güven bağının kopmasına yol açmıştır. Ayrıca hep Öztrak gibi yetersizlerle çalışmayı yeğlemiştir.”

‘Belden aşağı siyasete son örnek'

Öztrak’ın MHP lideri için kullandığı “sarayın bekçisi” sözlerine tepki gösteren Semih Yalçın, “CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hali pürmelaline bakmadan, haddini hududunu aşarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaken bir insana yakışmayacak şekilde bekçi, yancı gibi ifadelerle dil uzatmıştır. Bu haliyle siyasette polemik üslubunu beceremeyip belden aşağıya çeken siyaset zennelerine dahil olan son örnektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 00:39
  1. İstanbul
  2. Semih Yalçın
  3. CHP
  4. Faik Öztrak

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