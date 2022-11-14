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Siyaset MHP'den bombalı saldırı sonrası idam çağrısı
Siyaset

MHP'den bombalı saldırı sonrası idam çağrısı

6 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının ardından açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Caniler için idam cezası getirilmelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 13:59:00 -
MHP'den bombalı saldırı sonrası idam çağrısı

Türkiye, Taksim’deki hain saldırının acısını yaşıyor. Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır’ın dünkü bombalı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Saldırı, dünyada da geniş yankı uyandırırken, terörist; Küçükçekmece’deki evinde yakalandı.

Emri Afrin’den aldığı belirlenen Suriyeli teröristin emniyetteki ifadesi sürerken, tepkiler de art arda geldi.

Terör saldırısını kınayan Milliyetçi Hareket Partisi, teröristlerin idamla cezalandırılmasını istedi.

MHP'li İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Bu zalimleri, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak.” notunu düştü.

Erdem, “Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir. Hiç bir zaman teröre aman vermeyeceğiz. Paniğe kapılmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız, birbirimize, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız. Yeneceğiz.” ifadelerini de kullandı.

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Yorumlar

hun

yav he he her törör katliamından sonra idamı konuşuyoruz icraat ,sonuç yemedi nahh

Mustafa

millet olarak idamı destekliyoruz
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