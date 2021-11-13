MHP'den anket açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Kamuoyu algısını yönetmeye dönük anketlere asla itibar etmeyiniz. Rakamlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Cenabı Allah'ın izniyle MHP her geçen gün milletimizin daha güçlü desteğini alarak yoluna devam edecektir." dedi.



Durmaz, MHP'nin "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Çorum'daki bir otelde partili yöneticilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Anket sözleri

Durmaz, burada yaptığı konuşmada, kamuoyu araştırma şirketlerinin bazı siyasi partilerin oylarını yüksek, bazılarını düşük gösterdiğini söyledi.

MHP'nin bunun gibi çalışmalara 1999 seçimlerinden bu yana maruz kaldığını belirten Durmaz, "1999'da partimiz yüzde 18 oy aldığında kamuoyu şirketleri partimizi 9-10 gösteriyordu. Onlar öyle yaptıklarında milletimiz teveccühüyle partimize sağın birinci olma şerefini verdi. Ondan sonraki bütün seçimleri hatırlayın tamamında MHP bilerek ve isteyerek, kasıtlı şekilde düşük gösterilmektedir. Kamuoyu algısını yönetmeye dönük anketlere asla itibar etmeyiniz. Rakamlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Cenabı Allah'ın izniyle MHP her geçen gün milletimizin daha güçlü desteğini alarak yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı aynı şekilde ilk turda cumhurbaşkanını bugüne kadarki en yüksek oyla seçtirecek bir rakama ulaşacaktır, kimsenin tereddüdü olmasın." diye konuştu.

Türkiye'de muhalefet partilerinin ülkenin zor zamanlarda elde ettiği başarılara karşı çıkıp itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunan Durmaz, "Gayri milli bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. ABD'de Biden'in 15 Ağustos 2020'de, 'Başkan olduğumda Türkiye'de muhalefete destek vereceğim' sözünden heveslenen gayri milli muhalefet devletimizi, ülkemizi birçok kez yurt dışına şikayet etmiş, Amerika'dan iktidar dilenir hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı büyükelçilere mektup yazmasını değerlendiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul Projesi'ni şikayet ederken, 'Buraya sizin ülkeleriniz yatırım yapmasın' diyor ama bir çevreci hassasiyeti ortaya koyuyor. Halbuki şikayet ettikleri ülkeler, dünyayı en çok kirleten ülkeler. Sayın Kılıçdaroğlu mektubunda, 'Sizin ülkenizde de bu konulara hassasiyet gösterilmiyor' deseydi. Türkiye, çevreyi en az kirleten ülkelerden biri. Buna rağmen Paris İklim Anlaşması'na imza koyduk ve üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğimizi beyan ettik. Yani dünyayı yer altı, yer üstü tüm değerleriyle en fazla sömüren, petrolü insan kanına değişen, kendini doğanın efendisi sanan Batı'ya bizi şikayet etti Sayın Kılıçdaroğlu. 'Cenabı Allah akıl fikir versin' demekten başka bir şey diyemiyorum."

CHP'nin son dönemlerde yaptıklarının birbiriyle çeliştiğini ileri süren Durmaz, "Zira son dönemde yapılanlara baktığımızda CHP'nin ne yaptığını kendilerinin bile bilmediğini görüyoruz. Parti binalarına 'sınır namustur' diye bir pankart astılar ancak sınırlarımızı korumak için askeri görevlendirmeye ilişkin tezkereye PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile 'Hayır' oyu verdiler. Sonra Yozgat'a geldi, milliyetçi bir söyleme sarılıp, 'Kandil denen yuvayı yerle yeksan edeceğim' dedi. Hakkari'ye gidip özerklik sözü veriyor, Yozgat'a gelip herhalde aklı karışıyor, 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' diyor. Kandil'e asker göndermek için tezkereye ihtiyaç var. Bu tezkereye karşı çıkıyor. Hakikaten Allah akıl fikir versin." diye konuştu.

Lütfü Türkan sözleri

Durmaz, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfretmesiyle ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendilerine 'iyi' diyen ama ne kadar kötü oldukları son günlerde apaçık ortaya çıkanlar var. Meclis'te HDP'lilerin, 'Bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz' sözlerine muhatap olup cevap veremeyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde, 'Burası Kürdistan' diyenlere tek bir kelime edemeyenler, bir şehit yakınının HDP ile yaptıkları ittifakı ve terörist Demirtaş ile kahvaltı planlarını hatırlatmasına küfürle karşılık verdi. Yetmedi, küfreden milletvekiline hep birlikte sahip çıktılar. Genel Başkanları bir hanım olmasına rağmen grup toplantısında Türk kadınının şanına, edebine, iffetine, ahlakına yakışmayan, iğrenç ve çirkin sözlerle küfreden milletvekiline sahip çıkıp şehit yakınına hakaretler ediyor. Yazıklar olsun. Meclis kürsüsünden şehit yakınına ettiğin hakaretleri keşke, 'Burası Kürdistan' diyen o teröriste yapabilseydin. Devletten aldığı 36 milyon dolarlık krediyi ödeyemeyen küfürbaz milletvekilinin şehit yakınına ettiği küfürle ilgili CHP'den tek bir kelime duydunuz mu? Her konuya yorum yapan, her bulduğu mikrofona konuşan CHP'nin o cırcır böceği gibi öten sözcüleri bu konuda tek kelam etmediler, suspus oldular. Çünkü aynı zihniyete sahipler."

Durmaz, HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davasını yakından takip ettiklerini, partinin kapatılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Daha sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelen Durmaz, ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Toplantı ve ziyaretlere MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da katıldı.