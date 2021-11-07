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Gündem MHP'den Akşener'e tepki: Heval Meral
Gündem

MHP'den Akşener'e tepki: Heval Meral

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral’ rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 18:48:00 -
MHP'den Akşener'e tepki: Heval Meral

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye yönelik çok sert sözler sarf etti. "İP, Öcalan’a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir." diyen Yalçın, "Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP’in siyasi nesebi gayri sahihtir." ifadelerini kullandı. Yalçın, "İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral’ rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir." dedi.

Yalçın, Twitter hesabından bir dizi açıklamada bulundu.

Açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Sayın Öcalan' gafı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfür üzerinden İYİ Partiyi eleştiren Yalçın, çok sert ifadeler kullandı.

Yalçın, "Külhan misali kürsü yumruklayan, konuşurken ağzından tükürük saçan Müdire Akşener ve hempaları Türk milletinin en hassas olduğu değer ve inançları yine istismar etmiştir. 'Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığı…' gibi sefil ve rezil bir iddiayı dile getirirken şuuraltı kendisini ele vermiş İmralı’ya saygıda kusur etmemiştir." dedi.

'Heval Meral'

"‘Burası Kürdistan’ lafından rahatsızlık duymayan, HDP’yi meşrulaştırma gayretindeki İP Müdiresi üslendiği ‘Heval Meral’ rolüyle HDP-İP kardeşliğinde ciddi mesafe kaydetmiştir." ifadesini kullanan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müdirenin yardımcısı sicilli hayâsızın içine sürüklendiği ahlak yozlaşmasını sarf ettiği çirkin sözler ve küfür ele vermiştir. İP’in İpsizleri de mezkûr müptezeli korumaya çalışarak İpliklerini pazara çıkarmışlardır. İP, Öcalan’a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir. Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP’in siyasi nesebi gayri sahihtir."

 

 

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