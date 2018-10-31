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MHP'den aday olacağı belirtilen Bedrettin Dalan'dan ilk açıklama!

Yerel seçimlerde MHP'nin İBB adayı olacağı iddia edilen Bedrettin Dalan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:45
MHP'den aday olacağı belirtilen Bedrettin Dalan'dan ilk açıklama!

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına göstereceği iddia edilen Bedrettin Dalan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

A Haber'e konuşan Bedrettin Dalan, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi. Dalan, adaylık iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde siyasete dönmeye hiçbir şekilde kararım yok. Neden yok? Ben İstanbul'a gerekli olan hizmeti yaptım. Nokta, son; bitti. Belediye Başkanlığımdan sonra 11,5 yıl davalarla cebelleştim. O defteri de kapattık. Davalar bitti derken arkasından kumpas davası başladı. Şu anda da ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Şu anda beni fevkalade mutlu eden uğraşın içindeyim.

İnsan sağlığı, araştırma geliştirme... Ülkemiz için faydalı olacak buluşları arka arkaya koyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda bir çok konuda insanlığa hizmet edecek buluşlar, patentler üniversitemizde arka arkaya devreye sokuluyor.

Bu kadar güzel bir işim varken aklımı peynir ekmekle mi yedim ki siyasete gireceğim? Adaylara da başarılar diliyorum. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Gelse de kabul etmeyeceğim hangi partiden olursa olsun."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:45
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. Bedrettin Dalan

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    İstanbulun en değerli arazilerini istek vakfına aktararak siyaseti bırakınca başına geçen hırsız ALLAH belanızı versin
  • İSMET ŞENİSMET ŞEN1 sa önce
    böyle bir düşünce bile insanların beynnin i sulandıgıanlamına geliyordur
  • meyyidmeyyid2 sa önce
    kamera şakası gibi....
  • Mesut SarpMesut Sarp2 sa önce
    Dalan, akıllı adam vesselam !
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    girin girin alırsınız siz bedri
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