MHP'deki bayramlaşma programında yangın çıktı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı binasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmazbilen ve İlçe Başkanı Muvaffak Etyemez’in de bulunduğu partililerin katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programında binanın alt katından gelen dumanı fark eden partililer, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

İlçe teşkilatında bulunan partililer itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangının büyümeden söndürüldüğünü ifade ettiler.

İtfaiyenin bodrum katta meydana gelen yangını söndürme çalışmaları sırasında partililerin balkondan bakarak sakin bir şekilde yangın söndürme çalışmalarını izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri üç yangın söndürme aracı ile müdahalede bulundukları yangını kısa sürede söndürerek yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.