MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, çoğunluğu MHP il ve ilçe yöneticilerinden oluşan 120 kişinin partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bir çağrı yaparak, İYİ Partilileri MHP'ye davet ettiğini ancak İyi Partililerden herhangi olumlu bir dönüş alamadığı açıklamıştı. İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, İyi Parti'den MHP'ye kayma olmadığı gibi tam aksinde çoğunluğu MHP'den oluşan 120 kişinin partilerinden istifa ederek bu hafta sonu İyi Parti'ye kayıt olduğunu bildirdi.

İyi Parti'ye geçişlerin sadece MHP'den olmadığını vurgulayan İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, "İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında büyük bir hareketlenme yaşıyoruz. Özellikle MHP tarafında büyük bir kopuş yaşanıyor. Sadece MHP'den değil diğer partilerden de İyi Parti'ye rağbet var. Partimizin cesur duruşunu gören diğer partiden arkadaşlar istifalarını vererek İyi Parti ailesine katılıyor. İyi Parti her geçen gün daha çok büyüyecek. İyi Parti çoğu zaman partinin menfaatini bile geride bırakarak ülke menfaati için çalışıyor" dedi.