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MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, partilerine 120 ismin geçtiğini duyurdu. Çakmaklı, bu isimlerin çoğunluğunun MHP'li olduğunu belirtti.

17 Eylül 2019 Salı 11:34
MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, çoğunluğu MHP il ve ilçe yöneticilerinden oluşan 120 kişinin partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde bir çağrı yaparak, İYİ Partilileri MHP'ye davet ettiğini ancak İyi Partililerden herhangi olumlu bir dönüş alamadığı açıklamıştı. İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, İyi Parti'den MHP'ye kayma olmadığı gibi tam aksinde çoğunluğu MHP'den oluşan 120 kişinin partilerinden istifa ederek bu hafta sonu İyi Parti'ye kayıt olduğunu bildirdi.

İyi Parti'ye geçişlerin sadece MHP'den olmadığını vurgulayan İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, "İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında büyük bir hareketlenme yaşıyoruz. Özellikle MHP tarafında büyük bir kopuş yaşanıyor. Sadece MHP'den değil diğer partilerden de İyi Parti'ye rağbet var. Partimizin cesur duruşunu gören diğer partiden arkadaşlar istifalarını vererek İyi Parti ailesine katılıyor. İyi Parti her geçen gün daha çok büyüyecek. İyi Parti çoğu zaman partinin menfaatini bile geride bırakarak ülke menfaati için çalışıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:34
  1. Şanlıurfa
  2. MHP
  3. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • M.KM.K17 dk önce
    Yazık şunu da haber diye veriyorsunuz
  • Politik-YorumPolitik-Yorum20 dk önce
    Partinizin 'cesur' duruşunu gördük.Hdpkkla seçimlerde işbirliği yaparken milletten korkmadınız,utanmadınız ne de olsa siz 'ülkücü'sünüz*(!)*Gerçek ÜLKÜCÜLERİ tenzih ederim
  • Hakan Hakan 20 dk önce
    Doğru söylüyorlar
  • veliveli26 dk önce
    Çok yazık.
  • CanerCaner27 dk önce
    İyi parti kendi menfaatlerini bırakıp ülke menfaatleri için çalışıyormuş.DOĞRU DOĞRU KENDİ MENFAATLERİNİ BIRAKIP PKK MENFAATLERİ İÇİN ÇALIŞTI.
  • CenanCenan32 dk önce
    Haberin Naşlığına Bak Sanırsın Tüm Türkiyede Mhp liler İstifa Edip İp geçti
  • MemoMemo33 dk önce
    İyi partiye geçenler asla MHP li değil onlar komonist ülkücüler dir. Sen kimi kandiriyon

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