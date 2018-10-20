0553 313 94 23

MHP'de kritik toplantı;! Bahçeli hepsini topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında il başkanlarıyla görüştü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:09
MHP'de kritik toplantı;! Bahçeli hepsini topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında il başkanlarıyla bir araya geldi.

MHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, Bahçeli'nin konuşmasıyla başladı.

Sunum yapıldı

Toplantıda, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, yerel seçimler; Feti Yıldız, af teklifi ve seçim takvimi; Mevlüt Karakaya ise mali mevzuatla ilgili sunum yaptı.

İl başkanlarının, 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçime hazırlık çalışmaları ve seçim stratejisi hakkında bilgilendirildiği toplantıda, AK Parti ile ittifak konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.

Toplantıda, il başkanlarının, belediye başkan adaylarıyla koordineli çalışmaları konusu da ele alındı.

Bu arada, belediye başkan adayları için hazırlanan el kitapçığı, güncellenen Üretken Belediyecilik Vizyon Belgesi de il başkanlarına dağıtıldı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:09
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Feti Yıldız
  3. MHP Genel Merkezi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzdolabının kötü kokmaması için...
    1. Buzdolabının kötü kokmaması için...
    2. Ali Erbaş, JÖH ve PÖH'lerle namaza durdu
    3. Olay iddia: Suudi Arabistan,..
    4. MHP'de kritik toplantı;! Bahçeli..
    5. Öksürük nasıl geçer?
    6. Başlama vuruşunu Erdoğan yaptı!..
    7. Yunanistan'a yüzerek kaçmaya..
    8. Beylikdüzü açıklarında erkek cesedi..
    9. İhbar üzerine bölgeye giden polis 16..
    10. Çamur banyosunun faydaları neler?
    11. Tabancayla yaraladığı kişinin..
    12. 60 metreden düşen ineğin imdadına AKUT..
    13. Sadabad Viyadüğü'nde inanılmaz olay!..
    14. AK Partili Bekir Bozdağ: Tehdit edildim
    15. Soğuklar yüz felci yapabilir
    16. İstanbul Barosu başkanlık seçiminde..
    17. Af yerel seçimlerden önce çıkar mı?
    18. Binali Yıldırım, Kamboçya Başbakanı..
    19. Kraliyet ailesine yakın isim açıkladı:..
    20. Şeker sağlığımıza çok zararlı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?