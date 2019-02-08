0553 313 94 23

MHP'de flaş istifa! İYİ Parti'ye geçti

Manisa'nın Selendi ilçesinde aday gösterilmediği için MHP'den istifa eden Başkan Yasin Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti.

08 Şubat 2019 Cuma 20:50
MHP'de flaş istifa! İYİ Parti'ye geçti

Manisa'da, yerel seçimlerde aday gösterilmediği için MHP'den istifa eden Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İYİ Parti'ye geçti.

MHP'den 27'nci Dönem milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden eczacı Nurullah Savaş'ın yerine Belediye Meclisindeki oylamayla gelen veteriner, evli ve 2 çocuk babası Yasin Dumlupınar (39), geçen yıl 1 Mayıs'ta göreve başladı. MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için Selendi'de eski Belediye Başkanı Savaş'ı aday gösterdi. Bu gelişme üzerine Dumlupınar, MHP'den istifa etti.



Başkan Yasin Dumlupınar, eski MHP'li, mevcut Belediye Meclisi üyeleri Ahmet Erol ile Güven Uygun ve MHP Selendi Yönetim Kurulu eski üyesi Yasin Topcan ve Adem Kanyılmaz ile birlikte İYİ Parti'ye geçti. Başkan Dumlupınar, İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkan adayı olduğunu da açıkladı. Selendi İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle, Başkan Dumlupınar ve diğer isimlere, İYİ Parti Selendi İlçe Başkanı Tevfik Gülmez tarafından rozet takıldı. Törende konuşma yapan Dumlupınar, "İYİ Parti'nin Selendi Belediye Başkan adayıyım. Ben bundan sonra başka bir kulvarda çalışma yapacağım. Yeni bir yola çıkacağız. Yeni bir kadro yeni bir ekip olacak. Seçim süresinin kırgınlıklar ve dargınlıklar olmadan geçirilmesini diliyorum. 31 Mart'tan sonra kazanan Selendi olsun" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:50
  1. MHP
  2. Manisa
  3. Selendi ilçesi
  4. Yasin Dumlupınar
  5. flaş istifa
  6. İYİ Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Donanması’ndan ilginç paylaşım! Türkiye'ye darbe mesajı mı?
    1. ABD Donanması’ndan ilginç paylaşım!..
    2. Iraklı eski polisin eşini öldürmesi
    3. Putin'den Rusya'yı sarsan karar!
    4. Albert Finney, 82 yaşında hayatını..
    5. İsrail hapishanesinde bir Filistinli..
    6. Ruanda akıllı telefon fabrikası kuracak
    7. Voleybol: Efeler Ligi
    8. HRW'den Myanmar tepkisi
    9. Kayhan Osmanoğlu, küfürbaz Osmanlı..
    10. Sahte dolarlarla yakalanan 2 Suriyeli..
    11. GÜNCELLEME - Samsun'da bir kadının ölü..
    12. Zırhlı Birlikler darbe davası
    13. Araba çarpan yaralı çakal tedavi..
    14. Tayland'da prensesin başbakanlığa aday..
    15. "Her yerde Cumhur İttifakı'nın..
    16. Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar
    17. MHP'de flaş istifa! İYİ Parti'ye geçti
    18. BM Özel Raportöründen Arakan'da yeni..
    19. Senegal'in eski Cumhurbaşkanından..
    20. Yük gemileri, fırtına nedeniyle Anamur..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları