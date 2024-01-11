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Gündem MHP'de 'Efsane Vali' merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat adayı oldu
Gündem

MHP'de 'Efsane Vali' merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat adayı oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-11 13:39:00 -
MHP'de 'Efsane Vali' merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat adayı oldu

55 kentte belediye başkan adaylarını açıklayan MHP'de 'Efsane Vali' olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat'tan aday gösterildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yücel, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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