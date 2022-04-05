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Siyaset MHP'de beklenmedik gelişme! Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Siyaset

MHP'de beklenmedik gelişme! Disiplin Kurulu'na sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 16:26:00 -
MHP'de beklenmedik gelişme! Disiplin Kurulu'na sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partilerinin Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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