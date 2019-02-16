MHP’de 3 ilçe ve 17 belde adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nde 3 ilçeve 17 belde olmak üzere toplam 20 belediye başkan adayı daha belli oldu.

MHPGenel Başkan Yardımcısı ve Ankara MilletvekiliSadir Durmaz, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel BaşkanDevlet Bahçeli’nin oayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün 3’ü ilçe 17’si belde olmak üzere 20 Belediye Başkan adayının daha kesinleştiğini açıkladı. Durmaz, Giresun’un Çankçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta’nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya ve Rize’nin Kalkandere ilçesinde Abdullah Çakmak’ın adaylığının kesinleştiğini kaydetti.