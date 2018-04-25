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MHP seçim sloganını belirledi!

Türkiye erken seçime giderken siyasi partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Partilerin seçim kampanyalarında kullanacağı sloganlar merak konusuydu... Sloganını belirleyen ilk parti MHP oldu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:16
MHP seçim sloganını belirledi!

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın aktardığına göre MHP, erken seçimde kullanacağı sloganları, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. Buna göre AK Parti ile yapılacak ittifak için, "Cumhur İttifakı, milletin aklı" sloganı geliştirildi.

MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek.

Beyannamede, temel vurgu, '2023 Türkiyesi'ne yönelik olacak. 'Güvenlik' başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:16
  1. mhp
  2. erken seçim
  3. 24 haziran seçimleri
  4. MHP seçim sloganı

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