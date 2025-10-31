MHP, polise yumruk atan ilçe başkanının biletini anında kesti: Görevden alındı
Milliyetçi Hareket Partisi, polise yumruk atıp çenesi kırdığı iddiasıyla bugün gündeme gelen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak’ı jet hızıyla görevden aldı.
MHP, bugün hakkında ciddi iddialarla gündeme gelen Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak ile ilgili anında harekete geçti.
MHP Genel Merkezi’nin Cemil Kolak’ı görevden aldığı iddia edildi.
İddialara göre, Cemil Kolak ve arkadaşlarının bir iş yerinin önünde yüksek sesle tartışması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi ile Cemil Kolak arasında mukavemet yaşandı. Kolak'ın polise attığı yumruk attığı ve çenesini kırdığı öne sürülmüştü.
Siyaset
Erdoğan’ın son hamlesi dünyanın gündemindeydi… MHP’den çarpıcı açıklama geldi! “Tarihi bir adım”