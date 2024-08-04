MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım böyle seslendi! Tevrat'ta belirtilen vaadedilmiş topraklar...

Yıldırım, İsrail'in mevcut güvenlik durumunun dünya çapında destek bulduğunu belirterek, toprak ihtiyacı olmadığını ifade etti. Ancak, İsrail'in insan eliyle değiştirilmiş Tevrat'ta belirtilen vaat edilmiş toprakların büyük kısmını işgal ettiğini vurguladı. Bu toprakların Mısır'dan Suudi Arabistan’ın kuzeyine, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye’nin güneyine kadar geniş bir alanı kapsadığını belirtti.

Yıldırım, İsrail'in kuruluşundan bu yana 75 yılda önemli bir toprak kazancı sağladığını ve vaat edilmiş topraklar hedefinin devam ettiğini söyledi.

Filistin devleti kurulmazsa, bölgesel sorunların büyüyerek Lübnan, Suriye ve Türkiye'yi de etkileyebileceği uyarısında bulundu. Yıldırım, bu savaşın sadece Araplar ve Yahudiler arasındaki bir çatışma olmadığını, aynı zamanda geniş çaplı bir jeopolitik çatışma olduğunu belirtti. Ayrıca, dünyanın büyük askeri güçlerinin bölgede bulunduğunu ve bu durumun Türkiye için bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

Yıldırım, Türkiye'nin sınırlarının Kudüs'ten başlaması gerektiğini ve Filistin, Gazze gibi bölgelerdeki gelişmelere daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini savundu. Bugüne kadar bu konularda yeterince etkin olunmadığını belirten Yıldırım, Müslümanların bu konuda daha aktif ve birleşik bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.