MHP Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sefer Aycan: Virüsle mücadelenin anahtarı vatandaşta

Oğuzhan Gültekin Ankara

Akit’e konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sefer Aycan, devletin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere herkesin riayet etmesi çağrısında bulundu. Topyekün mücadele verildiğini belirten Aycan, şunları söyledi:

Tedbirlere uyalım

“Sağlık Bakanlığımız tarafından, hükümetimiz tarafından salgına karşı çok ciddi önlemler alınıyor. Tüm sağlık çalışanlarımız, emniyet teşkilatımız, PTT görevlilerimiz, zabıtalarımız çok başarılı bir mücadele veriyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Zor bir dönemdeyiz ama alınan tedbirlerin başarılı olması için vatandaşlarımızın da buna uyması gerekiyor. Önlemlere eğer vatandaş uyarsa anlamlı olur. Uymazsa sadece kâğıt üzerine yazılmış bir yazıdan ibaret olur. O yüzden tedbirler devam edecek.”

Virüsün yayılım hızını da değerlendiren Prof. Dr. Sefer Aycan, şöyle devam etti:

Biraz daha sabır

“ Vaka sayılarımız belirli bir düzeyde gidiyor. Sağlık Bakanımız pik yapacağını söylemişti. Yani en tepe noktaya erişecek ve bu tepe noktadan aşağı doğru bir iniş yaşanacak. Biz daha o tepe noktayı görmedik. O yüzden alınan tedbirlerin devam etmesi lazım. Belki vaka sayımız 4 binlere çıkıyor ama bu tolere edilebilir. Bu virüsün insana ihtiyacı var. İnsan dışında yaşaması mümkün değil. İnsan vücuduna girecek ki çoğalıp yaşasın. Yani virüsün dolaşımını bitirdiğimiz anda yayılmayı da engelleyebiliriz. Bu salgına karşı henüz kesin bir tedavi de yok. O zaman tek bir seçeneğimiz kalıyor o da virüs dolaşımını kesmek.”

Atağa geçmeliyiz

Türkiye’nin Kovid-19 tedavisine de değinen Aycan sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde yoğun bakımlarda bir yoğunluk yok. Türkiye’de hastaların sadece yüzde 5’i ağır seyrediyor. Bu durum bizim yükümüzü hafifletiyor. Hastanelerde tedavi süreci de çok başarılı ilerliyor. Can kaybı oranı en düşük ülkelerden biriyiz. Bizim salgına karşı tek yapmamız gereken savunmadan ziyade atağa geçmemizdir.”