MHP lideri, özel olarak tasarlayıp çizdi! İşte Bahçeli'nin o haritası

MHP'den yapılan açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bahçeli, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır" denildi.

Ayrıca, MHP liderinin üzerinde çalıştığı ve tasarlayarak çizdirdiği belirtilen harita da paylaşıldı.

MHP'den yapılan açıklama şöyle:

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na “Milli Şuur Nişanı”nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır.

Ayrıca Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak gönülden kutlamıştır.

Bu vesileyle, MHP Lideri uzun bir süredir üzerinde çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritasını da Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet etmiştir.