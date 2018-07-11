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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu Yusuf Fettahoğlu vefat etti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:31
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu, 79 yaşındaki Yusuf Fettahoğlu vefat etti. Cenazesi aile kabristanlığına defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

MHP LİDERİNİN KUZENİ YAŞAMA VEDA ETTİ

MHP Lideri ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu 79 yaşındaki Yusuf Fettahlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede vefat etti.

 

CENAZESİ AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLECEK

Yusuf Fettahlıoğlu'nun cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezindeki Dervişiye Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben Hasanbeylideki aile kabristanlığında defnedilmek üzere memleketine gönderildi. MHP İslahiye Teşkilatı Eski Başkanı ve MHP Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Adayı olan Mesut Fettahlıoğlu'nun babası olan Yusuf Fettahlıoğlu'nun milliyetçi ve ülkücü camianın emektar isimleri arasında yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:31
  1. Gaziantep
  2. İslahiye
  3. Osmaniye
  4. Devlet Bahçeli

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