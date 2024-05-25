MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Ankara’da Bahçeli'den yanıt geldi

Ankara'nın Kızılcahamam'daki Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen eğitim programına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Bahçeli, sokakta hayvanları ile ilgili hazırlandığı iddia edilen kanun taslağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli, sokak hayvanları konusunda farklı görüşlerin olduğunu ancak bu soruna çözüm bulmak için bir uzlaşının da olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Farklı farklı düşünenler de var; ama buna bir çözüm üretebilmek için bir ağız birliği de var. Zannediyorum Meclis'te veya hükümet nezdinde konu ele alınacak" dedi

Sorunun çözümüne yönelik önerilen yöntemi tam olarak bilmediğini ifade eden Bahçeli, "Uyutulunca nasıl uyutulacak? Ne kadar uyutulacak? Kaç saat uyutulacak? Kim uyutacak? Sınırı ne kadar? Bunları bilen yok. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz, öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar, herkes de görür. Tartışma çok farklı konulara gidiyor. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri, acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor? Onu da bilmek lazım" şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin bu açıklamaları, sosyal medyada gündem oldu.

MANSUR YAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kayseri'de düzenlediği mitinge ilişkin konuşan Bahçeli, "Bu Mansur Yavaş'ın bileceği iş. Yavaş yavaş ilerliyor. Yıllar öncesinde Beypazarı'nda MHP'nin belediye başkanıydı. Daha sonra MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Şimdi bir yerlerde, Beypazarı'na gitmek yerine Pınarbaşı'na gidiyorsa; şimdi en çok kullanılan sık tabir var, 'Siyasi' diyorlar ya, siyaseten gitmiş yani. Her tarafa gidebilir. Bazı küçük yaşta çocuklar var. Onlar olayın üzerinde duruyor. Ardından geliyor, 'Nasıl yaklaşalım efendim' diyor. Ben her zaman onlara derim ki, 'ürkütmeden yaklaşalım" diye konuştu.