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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den “Pençe” açıklaması

MHP Genel Başkanı Lider Devlet Bahçeli, “Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır, meşrudur, yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur.

28 Mayıs 2019 Salı 18:40
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den “Pençe” açıklaması

MHP Genel Başkanı Lider Devlet Bahçeli, “Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır, meşrudur, yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur. MHP, ’Pençe Operasyonu’nu önşartsız desteklemektedir. Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır” dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik “Pençe” adında harekat başlattı. Bölgede topçu bataryalarından yapılan atışlar ve düzenlenen hava harekatı sonrasında bölgeye özel eğitimli komandolar sevk edildi. MHP Lideri Bahçeli, harekata ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bahçeli, “Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorundadır. Türkiye terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kalmıştır. Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı kesif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok fazla olmuştur. Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye’nin mücavir bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır” ifadelerini kullandı.



"MHP, Pençe Operasyonu’nu önşartsız desteklemekte"


Bahçeli harekata dair, “Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır, meşrudur, yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur. Terör örgütlerinin kökünün kazınması, tamamen imha edilmeleri Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfımızın en önemli gayesidir. Bu gayenin tavizi imkansızdır. 27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak’ın kuzeyindeki Hakurk Bölgesi’ne komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyo’nu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir. MHP, ’Pençe Operasyonu’nu önşartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir” sözlerini kullandı.



“Pençe darbeleriyle doğduklarına pişman edilmeliler”


Irak’ın kuzeyinin köşe bucak temizlenmesi çağrısında bulunan Bahçeli, “Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır. Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir. Pençe Operasyonu’na katılan kahramanlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakârlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” görüşünde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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