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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail için 'bedel' çağrısı
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail için 'bedel' çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Filistinlilere kalleş saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail'e tepki gösterdi. Bahçeli açıklamasında İsrail'in bedel ödemesi gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:58:00 - 2021-05-11 17:00:43
MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail için 'bedel' çağrısı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik kalleş saldırısına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli ifadeler kullandı.

Bahçeli yaptığı açıklamada İsrail'in bedel ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte Devlet Bahçeli'nin o açıklaması:

İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır.

İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir

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