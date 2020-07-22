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Siyaset

MHP lideri Devlet Bahçeli’den HDP’li vekil Tuma Çelik açıklaması! 'Alçağın vekilliği düşürülmeli'

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP’li vekil Tuma Çelik ile ilgili, "Alçağın milletvekilliği düşürülmeli, sonrada yargı ününde hesap vermeli" mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:18:00 -
MHP lideri Devlet Bahçeli’den HDP’li vekil Tuma Çelik açıklaması! 'Alçağın vekilliği düşürülmeli'

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP’li vekil Tuma Çelik cinsel saldırısı hakkında, “Konu gündeme gelince HDP tutuştu dedi. Bahçeli, “Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi” açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'li vekilin cinsel saldırısı hakkında, "Konu gündeme gelince HDP tutuştu ve telaşlandı" dedi.

Devlet Bahçeli, "Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi" açıklamasını yaptı.

Bahçeli, "Alçağın milletvekilliği düşürülmeli, sonrada yargı ününde hesap vermeli" mesajını verdi.

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