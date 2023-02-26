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Gündem MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar: Üyelikten istifa etti
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar: Üyelikten istifa etti

Son dakika haberine göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 21:26:00 - 2023-02-26 21:28:58
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar: Üyelikten istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır"

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