MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'ye ayar verdi: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
DEM Parti Grubu'nun konuşması sırasında TBMM Genel Kurulu salonundan ayrılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün' dedi.
TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.
"Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum"
Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.