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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2023-12-16 14:07:00 - 2023-12-16 14:14:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Omurga sağlamsa vücut kuşkusuz sağlıklı ve zindedir. Bizim omurgamız saat gibi çalışmaktadır.

Teşkilatlarımız çelik gibidir. Gayri samimi, gösteriş budalası, aşağılık duygusuna hapsolan kimler varsa, dikkat edilmesi gereken konulardır.

Teşkilat demek gören göz hisseden vicdan demektir.
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Bakanlık dağıtanların gerçek yüzleri ortaya çıktı. Karanlık ilişkileri deşifre oldu.

Turp gibi makam, marul gibi koltuk pazarlayanların, protokollere bağladıkları bakanlıkları ulufe gibi dağıtanların nasıl bir musibet oldukları netleşti.

Bir ara ışığı söndü sanılan MHP dev bir meşale ile ayakta.

Siyaset hiziplerin çatışmasına dar kadrolu ekiplerin çekişmesine ortam açtığı müddetçe yüreklerin toplu vuruşu anlam ve değerini hızla kaybedecektir. Bunun sonu ve sonucu da hezimettir.

Zorlu kararları yeri geldiğinde almak zorundayız. Hiçbirimiz davanın üstünde değiliz.

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