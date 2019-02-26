MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.
IHAAW161837-SIY/26-02-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.26 Şubat 2019 Salı 16:23
IHAAW161837-SIY/26-02-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.26.02.2019 16:18:37TSINNNN
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