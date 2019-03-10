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MHP Lideri Bahçeli'den kritik 'beka' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İnsanı yaşatmak beka ile ilgilidir. Devlet bekası ile yaşatacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu?" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 14:18
MHP Lideri Bahçeli'den kritik 'beka' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bilecik Mitingi'nde konuştu. 

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Zillet ittifakını oluşturan partiler beka sorunu yoktur diyor. Bunu gelsinler Ertuğrul Gazi’nin huzurunda söylesinler.

Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak? Milli bekamız ölümcül yara alırsa bunun altından nasıl kalkılacak? Yüzleri varsa Söğütlü ile paylaşsınlar. İnsanı yaşatmak beka ile ilgilidir. Devlet bekası ile yaşatacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu?

Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. Cumhur tarihine zincir vurdurmayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Nerede husumet, nerede fitne, zille oradadır. CHP-İP-HDP-ÖDP-SP aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleri ile düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır.

Sabah başka, akşam başka olan CHP Genel Başkanı, YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. PKK-YPG'yi mazur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu, "Bize mi saldıracaklar?" sorusunu Kilis'te, Hatay'da Urfa'da söylesin.

"3 maymunu oynuyorlar"

Zillet ortaklarının kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor, 3 maymunu oynuyorlar. İP Başkanı HDP ile kuytu köşelerde görüşüyor. Açığa çıkan karanlık iş birliğine bakınız.

Kandil isim vermiş CHP yazmıştır, Kandil önermiş İP 'tamam' demiştir. Türk milleti bu zehri yutmaz. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum; vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan.

Söğüt'ün yarım kalan hizmetlerinin tamamlanması için yönetimie bir kez daha talibiz.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:18
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. MHP Genel Başkanı
  4. Devlet Bahçeli
  5. Bilecik
  6. Miting

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