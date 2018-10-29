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MHP Lideri Bahçeli'den erken emeklilik açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz" dedi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:05
MHP Lideri Bahçeli'den erken emeklilik açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynı, yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

Bahçeli, "MHP her ilde her seçim bölgesinde kendi adayları ile seçime girecektir. İstanbul'dan bir sürprizimiz olabilir" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' ya da 'EYT' olarak adlandırılan, prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:05
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli
  4. Erken Emeklilik
  5. Açıklama
  6. Emeklilikte Yaşatakılanlar

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