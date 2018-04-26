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MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül yorumu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e Başbakan Başbakan Yıldırım tarafından yapılan ikazı değerlendirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:59
MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül yorumu

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

''ADAYIMIZ NET VE BELLİ''

"Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" dedi

''GÜL, BAŞBAKAN'IN İKAZINA UYSUN''

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili söylediği şeylere ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi

''CHP İLE HDP ESKİDEN AYRILAR MIYDI?''

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız? sorusuna ise "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:59
  1. devlet bahçeli
  2. abdullah gül
  3. mhp

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