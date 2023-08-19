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Gündem MHP lideri Bahçeli çizmeleri giyip mesaj verdi
Gündem

MHP lideri Bahçeli çizmeleri giyip mesaj verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-19 21:59:00 -

MHP Lideri Devlet Bahçeli, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine ilişkin çektiği videoda çizme giymesi büyük dikkat çekti.

Kıbrıs'ta BM güçlerinin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine MHP lideri Bahçeli'den de tepki geldi. "Kıbrıs Türk'tür" notuyla paylaşılan videoda Devlet Bahçeli'nin çizmeleri dikkat çekti.

Türkiye'den peş peşe tepkiler

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, dün sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışılmıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesi sonrasında çalışmalar bugün yeniden başlarken, yaşanan gelişmeye Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

"Kıbrıs Türk'tür" paylaşımı

Tepki gösterenler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Türk'tür' yazısıyla birlikte Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı.

Çizmelerini giydi

Videoda çizmelerini giymesi dikkat çeken Bahçeli'nin "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüldü.

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