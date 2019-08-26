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MHP Kadın Kolları Başkanı Uysal: “Ölen kadın değil, toplumdur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal, son günlerde artan kadına şiddet olayları üzerine bir açıklama yaptı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:16
MHP Kadın Kolları Başkanı Uysal: “Ölen kadın değil, toplumdur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal, son günlerde artan kadına şiddet olayları üzerine bir açıklama yaptı.


Bunalımın sebebi ne olursa olsun faturasının kadına kesilemeyeceğini belirten Uysal, "Kadın, karşısındakinin düşüncesinin aksine iktidarı, gücü veya yönetimi istediği için değil hak ve adaleti istediği için mücadele verir. Kadının bu merkezdeki tavrı, düşüncesi ve davranışı yaşamın her alanında derin yapıcı etkiler bırakır. Boşanma, işsizlik, bunalım ve ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan problemler kadının etkisiyle oluşan durumlar olmadığı gibi faturasının kadına kesilmesi sorunun sahibinin hatasını yıkma girişimidir’’ dedi.


Teşkilatlı bireylerin hakları konusunda daha bilgili, ikili ilişkiler konusunda da daha tecrübeli olacağının altını çizen Uysal, "Davranış, duruş ve tutum açısından kadim gelenekleri olan bir teşkilatın yaşama dair her alanda mensuplarına kazandırdığı bir şuur vardır. Bu şuur kişiye gerek bireysel yaşantısında, gerek aile, gerekse toplumsal hayatında huzuruna musallat olacak her türlü tehditten uzak durmayı kazandırır. Şiddet bir sonuç olduğundan bu sonuca varmadan evvel tedbirler almak gerekir. Kanuni haklar elbette önlemdir fakat, en mühim önlemlerden bir tanesi de; yaşama dair hak, had ve toplumsal ahlakın aşılandığı teşkilatlardır. Acıklı hadiselerin son bulması, başka canların yanmaması ve vicdanların daha fazla kanamaması için derinlemesine çalışmaların da yapılması gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Kadın Kolları Başkanlığı olarak, bir şehrin kadınları mutluysa herkes mutludur düşüncesi ile bu çalışmalara sonuna kadar destek vereceğimizin, takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. Bilinmelidir ki, kadın şiddete maruz kalıyor, öldürülüyorsa, toplum öldürülüyor, yarınlarımız yok oluyor demektir. Ölen kadın değil toplumdur. Bu bağlamda, kadının her alanda ilerlemesini sağlamak, toplumsal huzuru korumak ve güçlü kadınlar olmak için tüm kadınlarımızla birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Başkan Uysal, geçtiğimiz gün çocuğu önünde katledilen Emine Bulut’un öldürülmesi olayına ait görüntülerin vahşet olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Bizim dinimiz, geleneğimiz mazluma el uzatmayı emrederken, bu elim hadiseyi kayda almaya çalışmak ayrı bir vahşettir. Bir haksızlığı bile elimizle, dilimizle durdurmamız gerekirken, böylesi bir olayda abesle iştigal edenin de vay haline’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:16
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