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MHP İl Başkanı Tok, "17 belediyeden Cumhur İttifakı fire vermeden çıkacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, seçim çalışmalarını sahada sürdürmeye devam ediyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:37
MHP İl Başkanı Tok, "17 belediyeden Cumhur İttifakı fire vermeden çıkacak"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, seçim çalışmalarını sahada sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Pınarbaşı İlçesi’nde seçim çalışmalarına devam eden Başkan Tok, “Büyükşehir dahil 17 seçim bölgesinden Cumhur İttifakı zaferle çıkacak” dedi.


Pınarbaşı ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Memduh Uzunluoğlu’nun seçim kampanyasına destek vermek için Pınarbaşı’na giden MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok burada vatandaşlarla buluştu. Ziyarete MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Onur Özkan ve çok sayıda partili katıldı. Bir dizi esnaf ziyaretinin ardından seçim çalışmalarını değerlendiren başkan Tok, şunları söyledi:


“İnşallah 17-0 alacağız. Bir Cumhur ittifakı var. Bir de bizim zillet ittifakı dediğimiz ittifak var. Bunları sandığa gömeceğiz. Gerçekler üzerinden siyaset yapmak zorundayız. Her gün AK Parti teşkilatı ile birlikte sahadayız, çalışıyoruz. Nerede bulunmamız gerekiyorsa orada bulunuyoruz. Güçlü bir ittifakla halkımızın yanındayız. 24 Haziran’da yaptığımız çalışma ile rüştümüzü ispatladık. Bir önceki seçimde çabamızla iyi sonuçlar oldu. Teşkilatımız çalışıyor. 17 Belediyeden Cumhur İttifakı fire vermeden çıkacak. Örneğin Pınarbaşı; 24 Haziran’da MHP ve AK Parti’nin aldığı oy belli. Biz o oranını koruyoruz. Bunu görüşmelerimizde görüyoruz. Büyükşehir koordinasyonu ile bütün ilçelere hizmet gitmelidir. Biz çalışmadan, mücadele etmeden hiçbir şey istemiyoruz. Bir ayet var. Rabbim, “Biz kulun kaderini kendi çabasına bağlı kıldık” diyor rabbim. Alnımızın teri ile 31 Mart’ta rabbimizin ve halkımızın karşısına çıkacağız. İlçelere yatırım gelecek. Rabbim çalışmalarımızın karşılığını verecektir. Biz ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy vatandaşla buluşup meramımızı atlatmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.


ÜLKÜCÜ HAREKET 50 YILLIK BİR HAREKETTİR


Serkan Tok, Ülkücü Hareket’in 50 yıllık geçmişinin olduğunu kaydederek, “insanlar geçici Ülkücü Hareket ebedidir” diye konuştu.


Tok konuşmasının devamında, “Milliyetçi Hareket, gerek parti olarak gerek siyasi yada yaşayış olarak 50 yıldır devam eden bir harekettir.50’inci yılında iki başkanı olan dünyadaki tek parti MHP’dir. Biri, merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’tir. Biri de bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçelidir. MHP İl Teşkilatı olarak geçmişte Belediye Meclis Üyeliği yapmış, il yönetiminde, ilçe yönetiminde, mahalle idaresinde yer almış bütün ağabeylerime kardeşlerime teşekkür ederim. Ülkücü makam mevki sevdalısı değil hizmet gönüllüsüdür. Bir böyle bir gerçek var, bir de nasip diye bir şey var. Nasipte varsa belediye meclis üyeliği de gelir, milletvekilliği yada parti merkezinde de görev gelir. Bir büyüğümüz, ‘ Ülkücülük bazen çekilip evinin köşesinde oturmaktır’ diyor. Ben Üniversite başkanlığı ile başladığım ülkücülük hayatımda bugün il başkanlığı görevi yapıyorum. Bize ne düşerse yapmaya hazırız. Biz burada kalıcı değiliz. Kalıcı olan Ülkücü Harekettir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:37
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