MHP İl Başkanı Karataş: “Sevdamız Türkiye’dir, Türkiye’nin bekasıdır”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş İstanbul seçimleri için 6 ilçe başkanı ile birlikte Büyük Çekmece’de hız kesmeden devam ediyor.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat, Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi, KöprüköyİlçeBaşkanı Enver Karasu, Narmanİlçe BaşkanıKenan Aydın, Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Tortum İlçe Başkanıİlhan Uzun, Narman Meclis ÜyesiSadrettin Aydınilebirlikte Büyük Çekmece Erzurumlular Derneğinde hemşerileriile buluştu.

MHP İl Başkanı Karataş, burada yaptığı konuşmada, “Bütün çalışmalarımız İstanbul ve Türkiye’nin geleceğinin yabancılar tarafından belirlenemeyeceğini göstermek ve İstanbul’un geleceğini güvence altınaalmak içindir. Sevdamız Türkiye’dir, Türkiye’nin bekasıdır” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karataş, ‘’Büyükçekmece Erzurumlular Dernek BaşkanıAhmet Yanık ve yönetimine, ayrıcatüm Erzurumlu hemşehrilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.