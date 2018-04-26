MHP il başkanı istifa etti

MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

Maşalacı'nın ilgili paylaşımı şu şekilde;

Şubat 2015 tarihinden bugüne kadar dava arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın desteğiyle bedel-ödül hesabı yapmadan, Lider, Teşkilat, doktrin çizgisinden hiç bir zaman taviz vermeden onurla gururla yürütmüş olduğum il başkanlığı görevimden Sayın Genel Başkanımızın müsaadeleri ile 27. Dönem milletvekilliği genel seçimleri için aday adayı müracaatında bulunmak üzere istifa etmiş bulunuyorum.

Teşkilâtlarımızın bütün mensupları başta olmak üzere destek ve dualarını hiç bir zaman üzerimden esirgemeyen ailem, akrabalarım, arkadaşlarım ve ayrım yapmadan bütün ülküdaşlarıma samimiyetle sevgi saygı ve şükranlarımı sunuyorum.