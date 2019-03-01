0553 313 94 23

MHP İl Başkanı Aydın: “Devletin getirdiği hizmeti kendileri yapmış gibi satmaya çalışıyorlar”

Kastamonu (İHA) – Taşköprü’de seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, belediye başkanlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
MHP İl Başkanı Aydın: “Devletin getirdiği hizmeti kendileri yapmış gibi satmaya çalışıyorlar”

Kastamonu (İHA) – Taşköprü’de seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, belediye başkanlarına yönelik eleştirilerde bulundu.



Mahalli idareler seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Taşköprü seçim irtibat merkezinin açılışını gerçekleştirildi. Seçim irtibat merkezinin açılışına Eski MHP Milletvekili Emin Çınar, Eski Belediye Başkan Adayı Hayati Hamzaoğlu, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve partililer katıldı. Açılışta konuşan Başkan Aydın, belediye başkanlarını eleştirerek, “Bu belediye başkanları ne iş yapar Abi?Ne işe yararsınız siz. Neymiş doğalgaz getirmiş. Sen mi üretiyorsun doğalgazı. Devletin hizmetlerini kendileri yapmış gibi davranıyorlar.Bakanların biri geliyor biri gidiyor. Gelmesine gelin de belediye başkanları sizi yanlış anlıyor, yanlış. Devletin getirdiği hizmeti kendileri yapmış gibi satmaya çalışıyorlar.Sen ne yaptın Taşköprü de, senin yaptığını göreceğim ben. Ne yaptın bu Taşköprülülere.Ne oldu kendir? Boş işlerle uğraşacağına kendirin peşine düşeydin.Gitti Vezirköprü’ye.Doğalgaz geldi de bu millet faturayı nasıl ödeyecek nasıl?” dedi.



CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’e seslenen İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu’daki CHP’lilerin Atatürk milliyetçisi olduğunu söyledi. Yüksel Aydın, “Bu CHP’nin Denizli il başkanı var seviyorum kendisini. Kastamonu’daki CHP’lileri tanımıyor. Kastamonu’daki CHP’liler Atatürk milliyetçisidir. Vatanına, milletine, devletine, dinine bağlıdır. Şimdi sayın il başkanı bana yazılıyor benden bir şey çıkmaz. Sayın CHP İl Başkanı ben CHP’lileri seviyorum diye bu bize yazılıyor. Ben CHP’lileri seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Burada bunu söylemiş bide diyor ki belediyeyi alırlarsa iştimamı alacaklar diyor. Ne iştiması yapacağız” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından seçim irtibat merkezinin açılışı dua ve kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da 100 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi
    1. Isparta’da 100 çarşı ve mahalle..
    2. TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten başkan..
    3. AK Parti Tekirdağ’da 11 ilçe için 11..
    4. Bahçesaray karayolu çığdan temizleniyor
    5. Kahramanmaraş’ta küfür cinayeti
    6. İznik’te fetih coşkusu
    7. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    8. Hintli Pilot: “Pakistan ordusundan iki..
    9. Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem..
    10. Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a..
    11. Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    12. Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap..
    13. Gazeteciler Vali Baruşt’an ilan..
    14. Almanya'nın Suudi Arabistan'a..
    15. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    16. Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
    18. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    19. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    20. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var