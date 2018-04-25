MHP için son gün 3 Mayıs

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, "24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’da sona erecektir" dedi.