MHP heyetinden İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile beraber İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, "Erdemsizbilgi sağır, bilgisiz erdem kördür. Mesela matematiknotu yüksekdiye sevinirken, ahlak ve vicdan seviyesi düşüksevay halimize diyen Bir liderimiz var. Bizlerde eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu yüzdendir ki İl Milli Eğitim Müdürümüze ziyarette bulunup, vekilimiz ve ilçe başkanımız ile istişarelerde bulunduk. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisikadroları eğitim için hiç bir fedakarlıktan kaçmadan tüm imkanlarınıseferber etmiştir, aynı düstur ve ciddiyet ile eğitim için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malatya’nın önceliklihedeflerinden biri eğitim olmalıdır. İlimizin mevcut eğitimbaşarısınınarttırılması noktasındaeğitim camiasına büyük görevler düşmektedir. Bizler de eğitim camiasının her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.