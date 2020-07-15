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Siyaset

MHP Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren görevinden istifa etti

MHP Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:23:00 -
MHP Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren görevinden istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren, güvenlik korucusu olduğunu gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Güvenlik korucusu olduğumdan dolayı istifamı verdim"

İstifasının ardından Erhan Eren'in yaptığı açıklama şöyle oldu:

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sami Yalçın Bey’in olurlarıyla 21 Eylül 2018 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Şemdinli İlçe Başkanlığı görevimden güvenlik korucusu olduğumdan dolayı istifamı verdim. İstifamı kabul eden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının takdirleriyle görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Tüm kamuoyuna saygılarımla duyurulur.

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