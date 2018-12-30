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MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019 listesi

Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Giresun da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun belediye başkan adayını açıkladı. MHP Şebinkarahisar belediye başkan adayı, MHP Yağlıdere belediye başkan adayı, MHP Eynesil belediye başkan adayı, Güce MHP belediye başkan adayı, MHP Bulancak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

30 Aralık 2018 Pazar 18:07
MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019 listesi

Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Giresun da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun belediye başkan adayını açıkladı. MHP Şebinkarahisar belediye başkan adayı, MHP Yağlıdere belediye başkan adayı, MHP Eynesil belediye başkan adayı, Güce MHP belediye başkan adayı, MHP Bulancak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Giresun ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

GİRESUN EYNESİL  EMRE KEMAL

GİRESUN  GÜCE YÜKSEL GEÇGEL

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR MURAT BÖLÜK 

GİRESUN  YAĞLIDERE  YAŞAR İBİŞ

CHP Giresun belediye başkan adayları

CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu

CHP Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır

CHP Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz

Giresun 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Kerim Aksu % 46

AK Parti adayı Yılmaz Can % 39

MHP adayı Orhan Erzurum % 11

Şebinkarahisar belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 41

MHP % 32

CHP % 1

Bulancak belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

CHP % 38

SP % 10

MHP % 2

Alucra belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 55

SP % 21

MHP % 21

Espiye belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53

MHP % 39

CHP % 5

Görele belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 33

Bağımsız % 30

CHP % 26

Piraziz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

AK Parti % 34

MHP % 21 

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:07
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Erzurum
  4. Erzincan
  5. Çankırı
  6. Aydın
  7. Afyon
  8. Adana
  9. MHP Şebinkarahisar belediye başkan adayı
  10. MHP Yağlıdere belediye başkan adayı
  11. MHP Eynesil belediye başkan adayı
  12. Güce MHP belediye başkan adayı
  13. MHP Bulancak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019

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