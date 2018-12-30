MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayları 2019 listesi
Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Giresun da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun belediye başkan adayını açıkladı. MHP Şebinkarahisar belediye başkan adayı, MHP Yağlıdere belediye başkan adayı, MHP Eynesil belediye başkan adayı, Güce MHP belediye başkan adayı, MHP Bulancak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.30 Aralık 2018 Pazar 18:07
Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Giresun da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Giresun belediye başkan adayını açıkladı. MHP Şebinkarahisar belediye başkan adayı, MHP Yağlıdere belediye başkan adayı, MHP Eynesil belediye başkan adayı, Güce MHP belediye başkan adayı, MHP Bulancak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Giresun ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Giresun ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Giresun ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
GİRESUN EYNESİL EMRE KEMAL
GİRESUN GÜCE YÜKSEL GEÇGEL
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR MURAT BÖLÜK
GİRESUN YAĞLIDERE YAŞAR İBİŞ
CHP Giresun belediye başkan adayları
CHP Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu
CHP Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır
CHP Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz
Giresun 2014 yerel seçim sonuçları
CHP adayı Kerim Aksu % 46
AK Parti adayı Yılmaz Can % 39
MHP adayı Orhan Erzurum % 11
Şebinkarahisar belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 41
MHP % 32
CHP % 1
Bulancak belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 46
CHP % 38
SP % 10
MHP % 2
Alucra belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 55
SP % 21
MHP % 21
Espiye belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 53
MHP % 39
CHP % 5
Görele belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 33
Bağımsız % 30
CHP % 26
Piraziz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 43
AK Parti % 34
MHP % 21
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
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