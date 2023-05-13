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Gündem MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Kapalı kapılar ardında Apo’ya özgürlük konusunda söz verdiler
Gündem

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Kapalı kapılar ardında Apo’ya özgürlük konusunda söz verdiler

Yeniakit Publisher
2023-05-13 10:46:00 -
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Kapalı kapılar ardında Apo’ya özgürlük konusunda söz verdiler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile anlaştığını ifade eden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Kapalı kapılar ardında Apo’ya özgürlük konusunda söz verdiler” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde miting gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mitingde, Büyükataman 14 Mayıs seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’nin anlaşma sağladığını ifade eden Büyükataman, bölücü terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük vaadinde bulunduğunu söyledi.

Büyükataman, “Kılıçdaoğlu’nun adaylığı netleştikten itibaren Kandil bayram yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devletini bir iç savaşa sürüklemek için her türlü kirli ilişkinin içinde bulunan FETÖ artıkları bayram yaptı. Türkiye’ye hasım ne kadar insan ve çevre varsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında hizalandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı belli olduktan sonra HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ilan etti. PKK’ya ve HDP’ye 11 önemli konuda Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaatte bulunduğu söyleniyor. Kapalı kapılar ardında Apo’ya özgürlük konusunda söz verdiler. Kapalı kapılar ardında kaçak FETÖ’cülere, Osman Kavala’ya, Demirtaş’a özgürlük vaadinde bulundular. Çok dilli ve çok kimlikli anayasa yapacaklarına dair söz verdiler. Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik, bin yıllık kardeşlik hukukuna, istikbal ve istiklaline yönelik yapılan bu kirli pazarlıklar 14 Mayıs’ta unutulmamalı. Geleceğimize mutlaka sahip çıkılmalı” diye konuştu.

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