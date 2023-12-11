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Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:18:00 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde iş birliğine yönelik oluşturulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 'Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor.' dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda takip eden Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bu sene bütçe görüşmeleri biraz sönük mü geçiyor? Özgür Özel etkisi mi?" sorusuna Bahçeli, "Sönük değil de sakin diyelim." karşılığını verdi.

Bahçeli, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya da "Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak." yanıtını verdi.

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