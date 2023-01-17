Devlet Bahçeli’den seçim çağrısı! Muhalefete böyle seslendi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

"'MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine girdiğimiz herkesçe malumdur."

"Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir."

"Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.''

Detaylar gelecek...