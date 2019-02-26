MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır."
IHAAW161934-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır.26 Şubat 2019 Salı 16:24
IHAAW161934-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır."26.02.2019 16:19:34TSINNNN
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