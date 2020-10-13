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Aktüel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır.
Aktüel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:20:46 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP, genel seçimlerinin zamanında yapılmasından, sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır.
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