MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere milletin ve Türk-İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Partisinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajında Bahçeli, gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal'deki hesabından paylaşılan Kurban Bayramı mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve gönül coğrafyalarımızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayram vesilesiyle, sevdiklerine ve ailelerine kavuşmak için yollara düşecek vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla ve güven içinde ulaşmalarını diliyorum. Rabbim kestiğimiz kurbanları kabul, dualarımızı makbul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."