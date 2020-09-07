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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunanistan’ın haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur."
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunanistan’ın haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur."

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:32:16 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yunanistan’ın haksızlıkların ve hukuksuzlukların gölgesine sığınıp ikbal ve istikbal arayışına çıkması haydutluktur."
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